Жительницу Олонца оштрафовали на 30 тысяч рублей за продажу паленой водки

Продажа самодельного алкоголя обернулась для жительницы штрафом в 30 000 рублей.
Суд обязал снести незаконную баню на берегу озера в Карелии
В России предложили ограничить внесение наличных через банкоматы для физлиц
Главный внештатный терапевт Карелии предупреждает: «третья» по смертности болезнь маскируется под обычную усталость
Местами до -32°С: прогноз погоды на 31 января
Продавец шавермы выплатит 90 тысяч рублей отравившимся жителям Сегежи
Квартиру по системе трейд-ин можно купить в любом жилом комплексе «Баренц Групп»
Женщина с тремя ножами пыталась пройти в УФССП Карелии
Баскетбольный турнир памяти легендарного тренера пройдет в Беломорске в 30-й раз
Строительство онкологического центра в Петрозаводске начнётся в 2027 году
В Карелии после ДТП произошел розлив 500 литров дизельного топлива
Для петрозаводчан, желающих бросить курить, доступны бесплатные консультации пульмонолога
Росприроднадзор требует с Прионежского района 15 млн рублей за ущерб почвам
С идеей школьного путешествия из Москвы во Владивосток выступила Общественная палата России
На ремонт коммунальных сетей в Карелии направят 285 млн рублей
Спортсменка из Карелии выиграла золото на соревнованиях по конькобежному спорту
В Заозерье потушили пожар на электроподстанции
Жителя Петрозаводска отправили в колонию за повторное вождение в пьяном виде
Частная медицина в России растёт за счёт небольших центров
Блогер из Карелии отправится в колонию за оскорбление полицейских
Единый рейтинг автошкол начнет работу в мае 2026 года
Суд наложил арест на имущество Олонецкого молочного комбината
В ходе спецоперации погиб молодой житель Карелии Андрей Певгонен
Объявлен авиарейс из Петрозаводска в Сочи на весенние каникулы
Школа ледовых скульпторов открылась в Петрозаводске
В Петрозаводске мужчина находил чужие банковские карты и покупал на них продукты
Звезды российского спорта примут участие в фестивале «Гиперборея - 2026»
Огромный астероид летит к Луне
Пенсионеры в Сегеже освоили «умственный фитнес»
Жительницу Олонца оштрафовали на 30 тысяч рублей за продажу паленой водки
Осужденный в Карелии получил 231 взыскание за полгода жизни в колонии-поселении
Три популярные радиостанции временно замолчат в Петрозаводске на следующей неделе
Поезд Деда Мороза вернулся в Карелию
Жителя Карелии обманули на миллион рублей
Четыре автомобиля эвакуировали на штрафстоянку в Петрозаводске
Карелия попала в число регионов с высокими сугробами
Минздрав: «Ограничения продажи алкоголя способствуют снижению смертности от болезней сердца и сосудов»
Жительница Карелии обокрала мужчину, который пригласил ее в гости
Самозанятые получили право на больничные
Маткапитал на первого ребенка вырастет до 730 тысяч рублей
Срок приема заявок на ЕГЭ продлен
Передвижной маммограф начинает работу в отдалённых посёлках Карелии
В Калевальском районе россиянин незаконно пересёк границу со стороны Финляндии
В Сегежском округе похоронили погибшего на СВО Алекса Кузьмина
Новые освещённые участки появились на дорогах в Карелии
Названы самые востребованные сферы бизнеса в Петрозаводске
Водителя без ОСАГО отстранили от управления авто в центре Петрозаводска
Учёные нашли потенциально пригодную для жизни планету
В Госдуме поддержали запрет на проведение аборта без согласия отца будущего ребёнка
Квартира сгорела в жилом доме в Медвежьегорском районе
Онежское озеро окончательно замерзло
Прокуратура Карелии выявила системные нарушения в оплате труда педагогов
Перечень жизненно необходимых лекарств просят дополнить
Чтобы оплатить налоги за грант, карельскому спортивно-экологическому клубу пришлось продавать каяки
Лов наваги в Карелии начался позже обычного
Автомобиль сбил женщину возле правительства Карелии в Петрозаводске
В России пенсионеры старше 80 лет начнут получать фиксированную выплату в двойном размере
Карелия в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности входит в топ-20
Трассу «Фонтаны» готовят к Карельскому лыжному марафону
Два автомобиля разбились в лобовом столкновении в Петрозаводске
Депутат Петросовета предложил обустроить каток на Ключевой
Морозы до -32°С ожидаются в Карелии 30 января
Более 60 проектов из Карелии прошли отбор в следующий тур на премии «Служение»
Массовое заболевание детей с признаками кишечной инфекции выявили в Тюменской области
Окончательное решение о выставлении оценки за поведение в аттестат еще не принято
Потребители «Петербургтеплоэнерго» активно переходят на дистанционные сервисы
Профилактика в шаговой доступности: в Петрозаводске подвели итоги работы «Территории здоровья»
«ПаркЛайн» в Петровской Слободе: в ритме города — в гармонии с природой
Президентский фонд культурных инициатив откроет в Карелии проектный офис
В Карелии глава сельского поселения незаконно назначил себе двойной оклад и стабильную премию
Глава Карелии представил в Национальном центре Россия стратегию развития республики до 2030 года
Студент консерватории в Петрозаводске подписал контракт на службу после кражи в магазине
Среди произведений Чехова жители Карелии чаще всего перечитывают «Вишнёвый сад»
Подозреваемую в краже петрозаводчанку объявили в розыск
Названа еще одна причина возможной блокировки банковской карты
За состоянием Дома культуры с мозаичным панно в Питкяранте будут следить трещиномеры
Потребление алкоголя в Карелии снизилось на 16%
Ушел из жизни дирижер Владислав Чернушенко, начинавший свой путь в Карелии
В России предложили не включать выходные дни в счёт отпуска
В Карелии администрация округа выплатит компенсацию за укус безнадзорной собакой ребёнка
Названы профессии для бесплатного переобучения в 2026 году
Жительницу Карелии обязали заплатить за ДТП, которое утроил ее знакомый
Назван максимальный размер пособия по уходу за ребёнком в России в 2026 году
Пожар вспыхнул в торговом центре в Петрозаводске
В Петрозаводске на набережной пройдёт турнир по подлёдной рыбалке
Жителям Карелии напомнили, как безопасно кататься на тюбинге
В России не выявлено ни одного случая вируса Нипах
В Карелии прошел чемпионат по японскому фехтованию
В Петрозаводске на Вытегорском шоссе жестко столкнулись два автомобиля
Гонки дронов официально признаны видом спорта в Карелии
Современное оборудование повысило качество диагностики в Калевальской ЦРБ
Россия перейдёт на новую систему образования в 2027 году
Глава Карелии представит в Москве стратегию развития республики до 2030 года
Юные карельские сноубордисты завоевали медали на соревнованиях в Петербурге
Пожарные спасли от возгорания дом в Ильинском
Двое молодых мужчин обокрали магазины в Петрозаводске
В Карелии активно внедряют цифровые технологии в здравоохранении
В Карелии проиндексировали ежемесячные выплаты из материнского капитала
Россиянин пересек границу с Финляндией на резиновой лодке
Дополнительные поезда в Карелию назначат на февральские и мартовские праздники
Январь в Карелии завершится сильными морозами
Центр «Мой бизнес» Карелии возглавил Сергей Седлецкий
Соцфонд Карелии проведёт рабочую субботу для приёма граждан
Министр образования Карелии призвала выпускников выбирать приоритетные для страны профессии
Музыкальный театр Карелии приглашает зрителей стать соавторами спектакля
В Суоярви стартовало строительство нового дома для переселенцев
Прокуратура добилась компенсации для мальчика, пострадавшего от укуса собаки
Мастер-класс по изготовлению «светлячков» провели для дошколят
