Жительницу Петрозаводска арестовали по обвинению в убийстве родного сына

По версии следствия, 58-летняя петрозаводчанка убила своего сына ударом ножа в грудь, сообщили в Следкоме Карелии.

Сотрудники республиканского Следкома возбудили уголовное дело в отношении 58-летней женщины. Ее обвинили в убийстве.

По версии следствия, в ночь на 21 июня в квартире она поссорилась с 40-летним сыном. Женщина взялась за нож и убила его ударом в грудь.



В Следкоме Карелии отметили, что плохие отношения в семье были долгое время.



В рамках расследования уголовного дела назначены необходимые экспертизы. Обвиняемая во всем призналась. На время предварительного следствия ее отправили под арест.