Жительницу Петрозаводска арестовали по обвинению в убийстве родного сына

По версии следствия, 58-летняя петрозаводчанка убила своего сына ударом ножа в грудь, сообщили в Следкоме Карелии.
Сотрудники республиканского Следкома возбудили уголовное дело в отношении 58-летней женщины. Ее обвинили в убийстве.
По версии следствия, в ночь на 21 июня в квартире она поссорилась с 40-летним сыном. Женщина взялась за нож и убила его ударом в грудь.
В Следкоме Карелии отметили, что плохие отношения в семье были долгое время.
В рамках расследования уголовного дела назначены необходимые экспертизы. Обвиняемая во всем призналась. На время предварительного следствия ее отправили под арест.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание