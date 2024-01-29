Жительницу Петрозаводска наказали за то, что везла в авто дочку, не пристегнув ремнем безопасности

Дорожные полицейские оштрафовали маму-автолюбительницу за нарушение правил перевозки детей.

Мама получила штраф 3 тысячи рублей за нарушение правил перевозки детей, рассказали в Госавтоинспекции Петрозаводска.

Вечером во вторник, 30 января, автоинспекторы провели профилактическое мероприятие «Право на безопасность» на Древлянке. Сотрудники Госавтоинспекции уделяли внимание автомобилям, в салоне которых перевозились дети. Дорожные полицейские проверяли не только наличие удерживающего устройства в автомобиле, но и правильность его крепления, а также соответствие возрастным особенностям ребенка. Водителям также передали тематические листовки.

Как рассказали в городской ГИБДД, во время рейда было пресечено одно нарушение правил перевозки детей: мама- водитель перевозила 6-летнюю дочку на заднем сиденье без детского удерживающего устройства и не пристегнув ремнем безопасности.

В отношении водителя вынесли постановление об административном правонарушении. За нарушение предусмотрен штраф 3 тысячи рублей.

Дорожная полиция призывает водителей более ответственно относиться к безопасности детей-пассажиров.