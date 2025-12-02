Жительницу Петрозаводска обманул мошенник, представившийся иностранным врачом

Пенсионерка переводила деньги «иностранцу», чтобы тот смог приехать в Россию.
В полицию Петрозаводска обратилась 78-летняя местная жительница, которая потеряла 250 тысяч рублей из-за мошенника.
Как рассказали в МВД, в интернете она познакомилась с мужчиной, представившимся врачом-ортопедом Туфаном Джеймсом, который якобы живет за границей. Через некоторое время новый знакомый сообщил, что хочет прилететь на встречу, но для этого ему требуется помощь. Он убедил женщину написать фиктивное «заявление в ООН» для получения отпуска.
Горожанка составила текст и отправила по ссылке из чата. Ей быстро ответили положительно, но возникли проблемы с визой и билетами. Сначала она отправила почтой в Иркутск конверт с 50 тысячами рублей на страховку. Потом взяла кредит на 100 тысяч для билетов. Затем мошенник сообщил, что билеты просрочились при пересадке в Москве, и она заняла еще 100 тысяч у знакомых, деньги перечислила на указанный номер.
Наконец «друг» приехал в Москву, но не смог разблокировать счета и попросил 50 тысяч. Родственники вовремя вмешались и остановили переводы. Общий ущерб составил 250 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве с причинением значительного ущерба.
