Фонд «Защитники Отечества» передал карельским ветеранам СВО современные автомобили
02 декабря, 14:16 Статьи
«Рыбкин рисует, как будто заборы красит»: работы наив-художника из Петрозаводска покоряют новые высоты
01 декабря, 19:10 Статьи
«Мы видим это вовремя»: как карельские врачи спасают жизнь детей еще до рождения
30 ноября, 17:31 Статьи
В центре Петрозаводска из-за установки катка изменится схема движения

10:57

Обокрашую «Пятёрочку» петрозаводчанку объявили в розыск

10:38

Михаил Мишустин утвердил изменения в федеральную целевую программу развития Карелии

10:10

Страховые пенсии России повысят в 2026 году

09:58

Жительницу Петрозаводска обманул мошенник, представившийся иностранным врачом

09:31

Карельский поселок вошел в тройку самых дорогих направлений для отдыха в декабре

08:58

Жителя Петрозаводска будут судить за повторное вождение в пьяном виде

08:39

В Карелии планируют сократить ряд пригородных железнодорожных маршрутов

08:20

В России могут начать автоматически лишать водительских прав после обычного визита к врачу

08:00

Россия вышла из соглашения по чрезвычайным ситуациям с Финляндией и другими странами

07:40

Глава Карелии поручил запустить производство рыбного детского питания

07:20

В Карелии напомнили, что неиспользованные дни отпуска можно перенести или заменить компенсацией

07:00

В карельском городе завершили этап благоустройства набережной озера

06:40

Неправильный выбор между кабелем и проводом может привести к пожару

00:10

Ученые предупреждают: на Солнце копится энергия для супервзрыва

23:02

Что случилось в Петрозаводске и Карелии 2

22:20

В Петрозаводске убрали надоевший целому микрорайону грузовик

22:02

Десятки людей со всей России спасли кота, который потерялся и проехал 6000 километров в поезде

21:02

В Петрозаводске нашли собаку, которая пропала после пожара на Университетской

20:20

В Карелии приставы забрали гостевой дом из-за долга по кредиту

20:02

Артур Парфенчиков обсудил с сенатором Игорем Зубаревым вопросы рыбной отрасли

19:23

Запрет выхода на лед введен почти на всей территории Карелии

19:02

В Петрозаводске открылась новогодняя ярмарка мастеров

18:30

Игорь Зубарев оценил потенциал аквакультуры Карелии

18:18

49-летний житель Петрозаводска попался на покупке металлических отмычек

18:02

В Карелии стартовала новогодняя эко-акция «Новогодний вернисаж»

17:44

49-летний педофил из Карелии насиловал девочек-подростков и заставлял их делать обнажённые фото

17:22

Перепады температуры от +3°С до -7°С ожидаются в Карелии 3 декабря

17:02

«Мечел» подтвердил остановку Вяртсильского метизного завода в Карелии и сокращение сотрудников

16:45

Сроки сдачи в эксплуатацию здания онкологического диспансера перенесли на год

16:26

Карелию назвали одним из регионов, куда поедут китайцы после отмены виз

15:49

Ещё четыре новых мусоровоза выйдут на улицы Петрозаводска

15:28

Сортавальский пилот на «заряженных» «Жигулях» выйдет на зимнюю дрифт-трассу в Петербурге

14:38

Карельские ученые просят помощи жителей для создания тестов на болезни сердца

14:23

В Петрозаводске состоится всемирно известное шоу женских голосов

14:02

В Петрозаводске бывший сотрудник угнал погрузчик, но застрял в канаве на обочине

13:47

В Петрозаводске благоустроили Назарьевскую площадь в парке Победы

13:32

Двух пьяных дебоширов сняли с поездов на станциях в Кеми и Медвежьегорске

13:16

Ozon опроверг информацию о принудительном списании чаевых в пунктах выдачи

13:02

«Мы не вышли с первых минут биться»: «Динамо-Карелия» проиграла на выезде «Спутнику»

12:46

В Карелии простились с погибшим в зоне СВО военнослужащим Александром Баглаевым

12:32

Более трёх тысяч одиннадцатиклассников Карелии напишут итоговое сочинение для допуска к ЕГЭ

12:16

Стали известны подробности ДТП с двумя фурами на севере Карелии

12:02

Минстрой Карелии возглавил экс-руководитель «Карелкоммунэнерго»

11:52

Молодого человека сбили на площади Кирова в Петрозаводске

11:44

Полиция объявила в розыск похитительницу продуктов из магазина в Петрозаводске

11:18

В Петрозаводске полицейские пустились в погоню со стрельбой за пьяным водителем

11:02

В преддверии Дня инвалидов Соцфонд напомнил о существующих мерах поддержки

10:43

Почти 11 миллионов туристов посетили регионы Северо-Запада в 2025 году

10:25

Температура выше нормы: Гидрометцентр России рассказал о погоде в декабре

10:01

Студентка-медик из Петрозаводска перевела мошенникам более 4 миллионов рублей

09:34

Укушенный клещом Сева из Карелии вместе с мамой приступил к тренировкам с мячом

08:59

На севере Карелии открыли новый фельдшерско-акушерский пункт

08:39

Петрозаводский библиотекарь поборется за звание лучшего на всероссийском финале в Москве

08:20

Правительство одобрило механизм продажи объектов культурного наследия вместе с землей

08:00

Более 108 млн рублей дополнительно направят на ремонт региональных дорог Карелии

07:40

Петербургские артисты сделали петрозаводских детей героями спектакля «Конек-Горбунок»

07:18

Стало известно, какие работы выполнены в ходе капремонта в поликлинике №2 в Петрозаводске

06:58

Работники Вяртсильского метизного завода сообщили об остановке работы предприятия и массовых сокращениях

06:40

В Госдуме прокомментировали информацию о возможной отмене маткапитала на первого ребенка

00:10
Жительницу Петрозаводска обманул мошенник, представившийся иностранным врачом
Сегодня 09:31 Общество
Пенсионерка переводила деньги «иностранцу», чтобы тот смог приехать в Россию.

фото: © Столица на Онего

В полицию Петрозаводска обратилась 78-летняя местная жительница, которая потеряла 250 тысяч рублей из-за мошенника.

Как рассказали в МВД, в интернете она познакомилась с мужчиной, представившимся врачом-ортопедом Туфаном Джеймсом, который якобы живет за границей. Через некоторое время новый знакомый сообщил, что хочет прилететь на встречу, но для этого ему требуется помощь. Он убедил женщину написать фиктивное «заявление в ООН» для получения отпуска.

Горожанка составила текст и отправила по ссылке из чата. Ей быстро ответили положительно, но возникли проблемы с визой и билетами. Сначала она отправила почтой в Иркутск конверт с 50 тысячами рублей на страховку. Потом взяла кредит на 100 тысяч для билетов. Затем мошенник сообщил, что билеты просрочились при пересадке в Москве, и она заняла еще 100 тысяч у знакомых, деньги перечислила на указанный номер.

Наконец «друг» приехал в Москву, но не смог разблокировать счета и попросил 50 тысяч. Родственники вовремя вмешались и остановили переводы. Общий ущерб составил 250 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве с причинением значительного ущерба.

Ранее мы писали, что студентка-медик из Петрозаводска перевела мошенникам более 4 миллионов рублей.

 

