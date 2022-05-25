Жительницу Петрозаводска оштрафовали на 30 тысяч за дискредитацию Вооруженных сил РФ

В Петрозаводске 49-летняя женщина была привлечена к ответственности по двум административным нарушениям.

Как сообщили в МВД Карелии, сотрудниками Центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Карелия была установлена 49-летняя жительница Петрозаводска, подозреваемая в двух правонарушениях.

На женщину составили два административных протокола — за размещение запрещенной символики и за распространение информации, дискредитирующей Вооруженные силы Российской Федерации.

Петрозаводский городской суд рассмотрел собранные полицейские материалы и признал жительницу Петрозаводска виновной. Ей было назначено наказание в виде административных штрафов на 1 тысячу и 30 тысяч рублей соответственно.