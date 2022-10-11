Жительница Петрозаводска с ботинками под курткой заинтересовала бойцов Росгвардии

В столице Карелии за выходные росгвардейцы пресекли шесть попыток кражи.

В Петрозаводске сотрудники вневедомственной охраны 6 раз выезжали по сработкам сигнализации. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии Карелии.

Так, субботним вечером росгвардейцы выехали в один из магазинов города. По словам охранника, женщина спрятала под куртку новые шапку и ботинки и попыталась с ними пройти мимо кассы. Попытка окончилась провалом, 33-летнюю горожанку задержали.

За попытки краж также были задержаны жители Карелии 19, 26, 29, 36 и 46 лет. Их добычей стали спиртные напитки и продукты питания. Общая сумма ущерба составила около 7 тысяч рублей.

Росгвардейцы передали задержанных полиции для дальнейшего разбирательства.