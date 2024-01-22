Жительницу Петрозаводска с ножом, футболкой и тапками приняли росгвардейцы

В магазинах Петрозаводска потребовалась помощь сотрудников Росгвардии.
Группы задержания Росгвардии Карелии трижды выезжали в магазины карельской столицы на Комсомольском проспекте и улицах Мелентьевой и Ленинградской, сообщили в пресс-службе ведомства.
Среди задержанных – 43-летняя горожанка, которая без оплаты пронесла мимо кассы мужскую футболку, тапки и нож. Сумма ущерба превысила 2 тысячи рублей.
Другими правонарушителями оказались граждане 47 и 43 лет. Мужчин заметили за хищением алкоголя.
Патрули Росгвардии задержали всех нарушителей и передали полиции для дальнейшего разбирательства.
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