Жительницу Петрозаводска возмутила нечищенная от снега лестница

Жительницу Ключевой в Петрозаводске возмутил неочищенный от снега специальный спуск для колясок и санок.

Жительница Ключевой сфотографировала лестницу, специальный спуск которой для санок, колясок и маломобильных граждан завален снегом. Фото было опубликовано в паблике «Ключевая | Новости района».



На фото жительница Петрозаводска показала спуск к улице Петрова от конечной остановки троллейбуса № 6.

«Спасибо, конечно, что лестница хоть немного почищена (ходить можно), но на самой лестнице нет пандуса. До нового года был рядом слева хоть какой-то спуск», — рассказала горожанка.

«Куча садиков и школ, поликлиника не так далеко, … ходят люди с колясками и санками. Мало того, что пешком не везде пройти возможно, так теперь и не проедешь», — выразила свое негодование жительница карельской столицы.

В сети женщина при этом поблагодарила мужчину, который утром во вторник, 9 января, помог ей спустить с лестницы санки с ребёнком.