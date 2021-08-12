Жительницы Карелии в поисках грибов заблудились в лесу и вышли в Ленинградской области

Спасатели Лодейного Поля помогли жительница карельского поселка вернуться домой.

Как сообщается в паблике аварийно-спасательной службы Леноблассти, в минувший четверг, 12 августа, две женщины отправились в лес от посёлка Самбатукса в Карелия и заблудились. В результате поисковых работ выяснилось, что они пересекли границу республики с Ленинградской областью.

Спасатели поисково-спасательного отряда Лодейного Поля обнаружили пострадавших и передали родственникам.

Ранее сообщалось, в Карелии мужчина пошел в лес за ягодами и заблудился.