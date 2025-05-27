Жительницы Карелии «защитили сбережения» и потеряли полмиллиона рублей

В Карелии зафиксированы новые случаи телефонного мошенничества с использованием старых схем.

Две женщины стали жертвами аферистов и лишились крупных сумм денег. Общий ущерб составил более 500 тысяч рублей. Об этом сообщили в МВД Карелии.

29-летняя жительница Петрозаводска рассказала полиции, что ей позвонили якобы из мобильной компании. Ее убедили назвать коды из смс для «продления услуг связи». Позже другой мошенник представился сотрудником Центробанка и заставил оформить кредитную карту, чтобы защитить сбережения от преступников. В результате женщина перевела 206 тысяч рублей на счета аферистов.

54-летняя жительница Сортавальского района тоже поверила аферистам. Ей позвонили под видом почтовых работников. Затем ей стали звонить неизвестные с предупреждениями о том, что счета в опасности, нужно срочно спасать деньги. Собеседники выманили код из смс, а затем убедили женщину перевести 295 тысяч рублей на «безопасный счет».

По обоим случаям проводятся проверки. Напомним, ранее жители Карелии перевели мошенникам более 3,6 млн рублей.