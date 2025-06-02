Жительницы Петрозаводска решили подзаработать и остались без денег

Две жительницы Петрозаводска стали жертвами дистанционных аферистов, обещавших быстрый заработок.

В МВД Карелии рассказали про новые случаи мошенничества.

65-летняя женщина перевела почти 400 тысяч рублей мошенникам, которые предложили хороший доход от инвестиций. Пенсионерке позвонил якобы сотрудник торговой биржи.

Он убедил женщину установить различные приложения и вложить деньги. Горожанку убедили, что ее прибыль растет, однако вывести деньги так и не удалось. Когда женщина распознала обман, было уже поздно.

46-летняя горожанка потеряла 59,5 тысяч рублей после того, как откликнулась на вакансию по работе с искусственным интеллектом. Женщине объяснили, как вкладывать деньги.

Мошенники также демонстрировали ей «прибыль» в долларах. Петрозаводчанка быстро поняла, что ее обманули. Это уберегло женщину от больших фи6нансовых потерь.

По обоим случаям проводятся проверки.