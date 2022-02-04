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Жительница Петрозаводска за несколько дней перевела мошенникам более 1,2 млн рублей

Новости. Криминал
13:45, 08 Февраля 2022
фото: © shutterstock.com/Elnur

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Петрозаводчанка действовала под чутким руководством «специалиста» банка и осталась без крупной суммы.

Еще одна жительница Карелии стала жертвой мошенников. В полицию обратилась 39-летняя петрозаводчанка, которая рассказала, что в конце января ей поступил звонок от якобы специалиста юридического отдела одного из банков. Он уведомил собеседницу о том, что кто-то пытался оформить на её имя кредит, сообщили в МВД Карелии.

Лжесотрудник банка объяснил, что это дело рук аферистов, поэтому по данному факту возбуждено уголовное дело. Затем на связь с жительницей карельской столицы вышел мужчина, представившийся следователем, который подтвердил информацию о действующих на территории республики мошенниках и потребовал выполнять все инструкции «работника финансового учреждения».

На протяжении нескольких дней под руководством «специалиста», петрозаводчанка оформила кредиты на общую сумму 505 000 рублей, затем перевела их, а также 750 000 рублей личных накоплений, на продиктованные номера телефонов.

Что делать дальше женщине обещали объяснить позднее. Однако никаких входящих вызовов более не поступало. Тогда она сама позвонила по телефону горячей линии банка. Выслушавшие петрозаводчанку сотрудники службы поддержки посоветовали ей обратиться в полицию.

В настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело.

Ранее сообщалось, более 800 тысяч рублей лишились две жительницы Карелии после беседы с незнакомцами.

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