Живодёр ногами и поводком избил собаку в Петрозаводске

Кадры жестокого избиения пса попали в объективы городских камер наблюдения.
8 декабря в 18:07 на пересечении улиц Радищева и Ригачина в Петрозаводске неизвестный мужчина жестоко избил свою собаку. Происшествие зафиксировали камеры видеонаблюдения.
На записи видно, как горожанин, перейдя дорогу вместе со своим питомцем, начал наносить ему удары ногами и поводком. Очевидцами инцидента стали водители проезжавших мимо автомобилей.
Как рассказали «Столице на Онего» в пресс-службе МВД по Карелии, заявлений по данному факту в ведомство не поступало.
Ранее мы писали, что в посёлке Повенце Медвежьегорского района неизвестные жестоко избили бездомного пса по кличке Биг — у животного вытек глаз и ранена голова.