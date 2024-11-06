Живое общение очень важно: Инна Колыхматова встретилась с жителями Сайнаволока

Мэр города наметила план работы в районе, опираясь на пожелания местных жителей.

Глава карельской столицы встретилась с жителями Сайнаволока обсудить проблемы района и наметить план работы. Об этом Инна Колыхматова сообщила на своей личной странице в соцсети.

«Живое общение с горожанами — один из важных аспектов работы мэра. Без этого очень сложно понять первостепенные потребности жителей и грамотно сформировать план решения задач», — заявила мэр карельской столицы.

Инна Колыхматова отметила сплоченность местных жителей. Она рассказала, что в Сайнаволоке нужно решить проблему с освещением на Семеновском проезде.

«Столбы установлены, а фонарей нет. Обсудим с коллегами из „ОРЭС-Петрозаводск“, что можно с этим сделать, справится ли существующая сеть с нагрузкой», — сказала мэр города.

Кроме того, Инна Колыхматова отметила, что в ближайшее время для местных жителей обустроят остановочный комплекс с навесом. Администрация продолжит контролировать маршрутчиков, так как некоторые водители не заезжают на остановку в районе площади Румянцевская Дача. Мэр города отметила, что старый перевозчик вернулся на маршрут № 5.

Местные жители попросили сделать новую остановку в районе пересечения Сунской улицы и Семеновского проезда. Этот вопрос требует проработки с ГАИ, отметила Колыхматова.

Установку второй контейнерной площадки по просьбе местных жителей согласуют с регоператором.

«Кроме того, МУППЭС при возможности спилит кусты и молодую поросль под воздушными сетями освещения на Сунской улице. Об этом жители тоже попросили», — сказала глава города.

Наметили план по благоустройству дорог, инженерных коммуникаций и благоустройству общественных территорий.

Также Инна Колыхматова порекомендовала создать в Сайнаволоке ТОС, чтобы эффективнее решать конкретные задачи.