здоровье работа экология
реклама на сайте
В жилом комплексе «Флотилия» горячая вода и отопление будут доступны круглый год
06.11.2024 16:55
Президент Финляндии выступил против окончания конфликта на Украине по «финской модели»
07.11.2024 20:30

Живое общение очень важно: Инна Колыхматова встретилась с жителями Сайнаволока

Новости. Благоустройство
10:53, 08 Ноября 2024
фото: © Скриншот с видео Инны Колыхматовой / VK

Новости партнеров

Мэр города наметила план работы в районе, опираясь на пожелания местных жителей.

Глава карельской столицы встретилась с жителями Сайнаволока обсудить проблемы района и наметить план работы. Об этом Инна Колыхматова сообщила на своей личной странице в соцсети.

«Живое общение с горожанами — один из важных аспектов работы мэра. Без этого очень сложно понять первостепенные потребности жителей и грамотно сформировать план решения задач», — заявила мэр карельской столицы.

Инна Колыхматова отметила сплоченность местных жителей. Она рассказала, что в Сайнаволоке нужно решить проблему с освещением на Семеновском проезде.

«Столбы установлены, а фонарей нет. Обсудим с коллегами из „ОРЭС-Петрозаводск“, что можно с этим сделать, справится ли существующая сеть с нагрузкой», — сказала мэр города.

Кроме того, Инна Колыхматова отметила, что в ближайшее время для местных жителей обустроят остановочный комплекс с навесом. Администрация продолжит контролировать маршрутчиков, так как некоторые водители не заезжают на остановку в районе площади Румянцевская Дача. Мэр города отметила, что старый перевозчик вернулся на маршрут № 5. 

Местные жители попросили сделать новую остановку в районе пересечения Сунской улицы и Семеновского проезда. Этот вопрос требует проработки с ГАИ, отметила Колыхматова.

Установку второй контейнерной площадки по просьбе местных жителей согласуют с регоператором.

«Кроме того, МУППЭС при возможности спилит кусты и молодую поросль под воздушными сетями освещения на Сунской улице. Об этом жители тоже попросили», — сказала глава города.

Наметили план по благоустройству дорог, инженерных коммуникаций и благоустройству общественных территорий. 

Также Инна Колыхматова порекомендовала создать в Сайнаволоке ТОС, чтобы эффективнее решать конкретные задачи. 

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.11.2024, 11:50
В Финляндии планируют открыть границу с Россией
04.11.2024, 09:40
МИД Финляндии направил ноту России из-за надписи на заборе
02.11.2024, 22:00
Россиянам посоветовали чаще менять автомобильное масло
03.11.2024, 22:33
Умер рок-музыкант и автор песен для звёзд российской эстрады
01.11.2024, 00:10
В России прекращается производство банок по пол-литра
06.11.2024, 11:33
Продолжительная магнитная буря ожидается на Земле

Чтиво

05.11.2024 11:26
Без политики
Когда все путем: о династиях, преемственности профессии и красоте
Татьяна Колехмайнен работает в «Кареллестрансе» всего третий год, но уже с должности сменного диспетчера выросла до старшего техника.
Карельский журналист разобрался в нюансах профессии кинопродюсера
30.08.2024 14:56
Бумага бывает изумрудной: на Кондопожском ЦБК производят обложки для школьных тетрадей
30.08.2024 10:29
архив чтиво

Медиа

Одна из крупнейших в Финляндии компаний Tulikivi по обработке камня и производству теплоаккумулирующих печей-каминов не покинула российский рынок
29.10.2024 10:22
все фото и видео
© 2003—2024 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.