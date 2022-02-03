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Живой «огнетушитель» вышел на улицы Петрозаводска

Новости. Общество
15:19, 04 Февраля 2022
фото: Госавтоинспекция Петрозаводска / ВК

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Сотрудники петрозаводской Госавтоинспекции предлагают отметить День рождения огнетушителя.

В преддверии дня рождения огнетушителя сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска организовали акцию «Водитель! Возьми огнетушитель!». Об этом информирует паблик ГИБДД.

В мероприятии приняли участие сотрудники Госавтоинспекции и МЧС, юные инспекторы движения школы № 29. На набережной Варкауса сотрудники МЧС напомнили петрозаводским водителям о действиях при ДТП, в том числе в случае возгорания транспортного средства, о правильном применении огнетушителя. Дети просили водителей отгадать загадку про огнетушитель, задавали тематические вопросы, раздавали листовки. Инспектор по пропаганде Борис Патрашкин интересовался о наличии огнетушителя в автомобиле, приходилось ли им пользоваться на дороге. Как отметил сотрудник ГИБДД, во всех остановленных автомобилях огнетушители имелись.

День рождения огнетушителя отмечается 7 февраля.

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Комментарии

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Сокол Шоко
2022-02-04 16:04:27
Вроде бы люди то взрослые, Но делать ничего заняться им не чем, Пусть идут на работу...
сникерс
2022-02-04 16:03:11
когда коту делать нечего...
Саныч
2022-02-04 15:54:14
Вроде бы взрослые люди..
Гость
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