Живой «огнетушитель» вышел на улицы Петрозаводска

Сотрудники петрозаводской Госавтоинспекции предлагают отметить День рождения огнетушителя.

В преддверии дня рождения огнетушителя сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска организовали акцию «Водитель! Возьми огнетушитель!». Об этом информирует паблик ГИБДД.

В мероприятии приняли участие сотрудники Госавтоинспекции и МЧС, юные инспекторы движения школы № 29. На набережной Варкауса сотрудники МЧС напомнили петрозаводским водителям о действиях при ДТП, в том числе в случае возгорания транспортного средства, о правильном применении огнетушителя. Дети просили водителей отгадать загадку про огнетушитель, задавали тематические вопросы, раздавали листовки. Инспектор по пропаганде Борис Патрашкин интересовался о наличии огнетушителя в автомобиле, приходилось ли им пользоваться на дороге. Как отметил сотрудник ГИБДД, во всех остановленных автомобилях огнетушители имелись.

День рождения огнетушителя отмечается 7 февраля.