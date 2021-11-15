Животные голодают в приюте для бездомных питомцев в Петрозаводске

Зоозащитники просят помощи в приобретении еды для приюта для безнадзорных животных.

Уже два дня бездомные животные едят голую кашу. Обитатели приюта мерзнут без горячей пищи.

«Животики урчат от голода. Тельца мерзнут без горячего. Дорогие друзья, не из чего больше варить каши, нет мясного. Помогите купить хотя бы 300 кг куриного (шеи, головы). Хвостики молят о помощи», — пишут зоозащитники из группы помощи бездомным животным «Надежда» в соцсети.

Как можно помощь животным, можно узнать здесь.