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Животные и поп-группа «Город 312» порадуют жителей Карелии на Дне республики

Новости. Общество
10:13, 17 Августа 2022
фото: Город 312/http://gorod312.ru

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Опубликована программа празднования Дня республики, который отметя 27 августа в Прионежском районе.

В субботу, 27 августа, Карелия отметит свое 102-летие в Прионежском районе. Программу праздника опубликовали на сайте правительства республики.

Главное площадкой праздника станет село Деревянное. Здесь на основной сцене в 13.00 начнется праздничная развлекательная программа, которая объединит различные творческие направления. На «Ремесленной поляне» разместится ярмарка ремесел, пройдут демонстрационные мастер-классы. Полакомиться продукцией местных производителей и посетить ресторанный дворик можно будет на «Вкусной поляне». «Книжная поляна» порадует посетителей интерактивной программой, подготовленной Национальной библиотекой Карелии. На площадке «Живая поляна» будет работать тактильный зоопарк.

На малой сцене «Детская поляна» юных гостей ждет множество развлечений: аттракционы, аквагрим, настольные игры, мастер-классы («Карельский пряник», «Узелок на память»), конкурсы, фокусы, батут, ярмарка-продажа сладкой продукции и другие. Здесь же состоится концерт «Краски детства» с участием ведущих детских коллективов республики. Настоящим подарком для жителей и гостей с. Деревянное станет выступление участника шоу «Голос. Дети» Вадима Якушева.

В 15.00 на главной сцене начнется праздничное театрализованное представление «Край родной – Карелия!», посвященное 102-летию со дня образования Республики Карелия и 95-летию Прионежского района. Творческими номерами гостей праздника порадуют звезды эстрады, а также лучшие творческие коллективы Карелии и России: кавер группа «True Party Band» (г. Санкт-Петербург), Анастасия Пегасова (г. Москва), вокальная студия «SOLO» (г. Петрозаводск), мужской вокальный ансамбль «Плохие актёры» (г. Петрозаводск), мужской ансамбль «Петроглиф» (г. Петрозаводск). Сюрприз – выступление поп-рок группы «Город 312». 

Вечером для молодежи состоится зажигательная танцевальная программа «В современных ритмах». Завершатся торжества праздничным фейерверком «Салют, Карелия!», который озарит небо в 22.00.

Кроме Деревянного, мероприятия, посвященные Дню республики, пройдут во многих других населенных пунктах Прионежья: поселках Ладва, Пай, Новая Вилга, Деревянка, Мелиоративный, в селах Шелтозеро, Рыбрека и Заозерье.

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