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«Животные — не игрушки»: жительница Карелии призвала к ответственности за собак на самовыгуле

Новости. Общество
12:00, 16 Декабря 2024
фото: © kristijan arsov / unsplash

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Женщина поделилась своей историей о том, как на нее напала собака.

Жительница республики написала длинный пост в соцсети о том, что недопустимо выпускать собак на самовыгул и выбрасывать их на улицу как мусор. Информацию опубликовали в паблике PRO Петрозаводск | Карелия.

«Животные-не игрушки, которые люди заводят для того, чтобы они ходили рядом. Животные — большая ответственность, которую должен понимать каждый. Если вы знаете, что уделять время собаке не получится, то просто не заводите и дайте шанс завести любимца тому, кто будет его ценить, оберегать и любить. Хватит заводить животных, а потом их выбрасывать на улицу, как мусор, так нельзя, у них есть чувства. Хватит заводить животных, не в силах обеспечить им элементарный комфорт проживания. Хватит бить животных», — написала автор поста.

Женщина рассказала о том, как в деревне ее за руку укусила собака на самовыгуле. Она обратилась в полицию, где укусы были зафиксированы, но дальнейший ход заведенному делу она не дала, о чем пожалела позже. Безответственные хозяева этой собаки продолжили выпускать опасное для общества животное. Жительница деревни призвала людей ответственнее подходить к своим питомцам.

«Они не смогут вам сказать, что им не нравится, они не смогут дать вам отпор, они не перестанут любить, даже если вы их угнетаете. Собаки лучше людей, они преданнее и их любовь чиста и без злых умыслов. Очень жаль, что многие люди заводят животных, выпуская погулять на самовыгул, где они делают что хотят. Любите животных, уделяйте им время», -сообщила жительница региона.

Ранее мы писали о том, что в Лоухском районе собаки опять покусали двухлетнего ребенка у детской площадки.

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