Живущей в Карелии ветерану Великой отечественной войны исполнилось 100 лет

Вековой юбилей 14 февраля отметила ветеран Великой Отечественной войны из поселка Мелиоративный Анна Артемьевна Матросова.

Об этом сообщили в пресс-службе парламента Карелии после того, как ветерана навестила вице-спикер Законодательного Собрания Ольга Шмаеник.

Она расспросила ветерана о секретах долголетия и источнике ее жизненной энергии.

«Очень люблю детей, гуляю на свежем воздухе, любуюсь природой, занимаюсь огородом. А также болею за наших спортсменов, интересуюсь политикой. У меня семь внуков и восемь правнуков. В войну находилась в Северодвинске, работала в бюро пропусков. После войны, помню, как образовывались колхозы, были тяжелые потрясения, но мы усердно трудились», — рассказала Анна Артемьевна.

Юбиляр работала учителем в деревне Сухонаволок Беломорского района, руководителем Выгостровской начальной школы, учителем начальных классов школы в поселке Летнереченский и воспитателем в интернате. Педагогический стаж — более 40 лет. Награждена Почетной грамотой Министерства просвещения СССР и ЦК профсоюза работников просвещения, Почетной грамотой республиканского комитета Красного Креста КАССР и медалью «Ветеран труда».