Жизнь еще одного жителя Карелии унесла пандемия коронавируса

Заразились COVID-19 за минувшие сутки 100 человек, 14 из них — дети.
За минувшие сутки зарегистрирована еще одна смерть от коронавируса. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1485 человек. Об этом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.
На 16 апреля в Республике Карелия зарегистрирован 133061 инфицированный коронавирусной инфекцией, в том числе 17431 ребёнок.
За прошедшие сутки выявлены 100 инфицированных (14 — дети), из них непривитых — 82 (82%).
В ковидных стационарах получают лечение 319 пациентов, в состоянии средней тяжести — 285 человек, в тяжёлом — 31 (из них непривитых — 31).
В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 3 крайне тяжёлых больных.
Выздоровели с начала пандемии 130047 человек, за последние сутки — 141.
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