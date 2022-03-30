Жизнь еще одного жителя Карелии унесла пандемия коронавируса

Заразились COVID-19 за минувшие сутки 100 человек, 14 из них — дети.

За минувшие сутки зарегистрирована еще одна смерть от коронавируса. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1485 человек. Об этом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

На 16 апреля в Республике Карелия зарегистрирован 133061 инфицированный коронавирусной инфекцией, в том числе 17431 ребёнок.

За прошедшие сутки выявлены 100 инфицированных (14 — дети), из них непривитых — 82 (82%).

В ковидных стационарах получают лечение 319 пациентов, в состоянии средней тяжести — 285 человек, в тяжёлом — 31 (из них непривитых — 31).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 3 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 130047 человек, за последние сутки — 141.