Жизнь еще одного жителя Карелии унесла пандемия коронавируса

Общее количество жертв заболевания в республике приближается к полутора тысячам.

На 30 апреля в Республике Карелия зарегистрировано 134090 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 17591 ребёнок. Об этом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

За прошедшие сутки выявлены 48 инфицированных (3 — дети), из них непривитых — 41 (85,4%).

В ковидных стационарах получает лечение 287 пациентов, в состоянии средней тяжести — 262 человека, в тяжёлом — 25 (из них непривитых — 25).

В отделениях ИТАР нет крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 131479 человек, за последние сутки — 55.

За сутки зарегистрирован 1 умерший от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1496 человек.