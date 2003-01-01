«Жизнь или кошелёк»: на полуночного курьера из Петрозаводска напали разбойники с ножом

Горожанин стал жертвой преступников, доставляя заказ в тёмное время суток.

29-летний петрозаводчанин стал жертвой нападения с применением холодного оружия, сообщили в МВД Карелии.

— Мужчина рассказал, что работает курьером и после полуночи доставлял заказ клиенту, проживающему в микрорайоне Кукковка. Во дворе к нему подошли неизвестные. Один из них достал нож и потребовал деньги, — пояснили в ведомстве.

Горожанину удалось вовремя сообщить о произошедшем в полицию. Сотрудники правоохранительных органов оперативно обследовали ближайшие дворы и задержали преступников.

Теперь в отношении 29-летнего нападавшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.