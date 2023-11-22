«Жизнь может оборваться...» — спасатели рассказали об опасной рыбалке на первом льду

В ГИМС Пудожа рассказали, какая сейчас толщина льда в водоемах Карелии.

С образованием льда на водоемах активизировались и рыбаки, рассказали в Государственной инспекции маломерных судов Пудожского района.

Рыбалка по первому льду — занятие привлекательное, но очень опасное. На малых водоемах, не имеющих течения, толщина льда у берега сейчас составляет от 5 до 7 сантиметров, на середине водоема и в местах коряжника, кустарника и другой растительности толщина льда значительно меньше. Рыбакам, планирующим выход на водоём по первому льду, следует это знать.

Прежде чем выйти на первый лед, следует хорошо подумать, а стоит ли рисковать. Полученное от рыбалки удовольствие и пойманная рыбка несравнимы с жизнью человека, которая может оборваться при выходе на тонкий лед. Стоит подумать и о близких людях, переживающих за «добытчика и кормильца» пока он наслаждается рыбалкой.

Принято считать, что допустимая толщина льда для выхода одного человека на лед составляет не менее 10 сантиметров. И это при условии, что данный лед имеет монолитную структуру голубого цвета. Белый и серый лед с жёлтым оттенком ненадёжен, отметили спасатели.

«Берегите себя и своих близких», — добавили в паблике Пудожской ГИМС.