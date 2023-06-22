Жизнь «Наощупь»: малолетним арестантам в Карелии объяснили, что наркотики вредны

Тренинг «Умение принимать решение» для несовершеннолетних осужденных провели в преддверии Международного дня борьбы с наркоманией.

Как прошло профилактическое занятие с осужденными в УИИ УФСИН России по Карелии, сообщили 23 июня на сайте инспекции. С подростками, состоящими на учете в Уголовно-исполнительной инспекции, встретилась Татьяна Ишанина, сотрудник Республиканского наркологического диспансера, и провела тренинг «Умение принимать решение».

Занятие состоялось в преддверии Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, который отмечается 26 июня.

Юношам напомнили о разрушительном влиянии алкоголя, наркотиков и табака на человеческий организм. Особенное внимание она уделила тому, как негативно на социальном взаимодействии с другими людьми сказываются пагубные привычки.

Благодаря выполнению со специалистом таких практических упражнений, как «Марионетки», «Наощупь» и других, подростки смогли прочувствовать на себе, что значит быть ведомым. Это помогло осознать, как важно оберегать свою жизнь и здоровье, а также здоровье близких, ведь это самое ценное, что есть у каждого человека.