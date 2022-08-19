Жизнь острова Валаам в Карелии показали по Первому каналу (ВИДЕО)

фото: Кадр из сюжета про Валаам

Первый канал рассказал о путешествии на остров Валаам.

Об этом информирует паблик Валаамского монастыря в соцсети.

«Мы на Первом канале в сюжете новой телепрограммы о путешествиях по России „Поехали!“», — гласит текст поста.