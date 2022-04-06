Жизнерадостный мини-пиг гуляет по Петрозаводску (ВИДЕО)

В Сети опубликовали видео прогулки необычного питомца.

В паблике «Весь Петрозаводск | Карелия» выложили видео прогулки упитанного поросенка. Довольный мини-пиг, крутя хвостиком, шел за хозяйкой по улице.

«Вот так поросятки гуляют по Петрозаводску», - комментирует автор видео.

Ранее депутат Законодательного собрания Карелии Анна Лопаткина рассказывала о встрече с необычным питомцем на улице Мурманская.

«Пробегая по Мурманской увидела необычного питомца, которого выгуливали его хозяева. Они не только с удовольствием о нем рассказали, но и показали, как он выполняет команды — подаёт по команде лапу, садиться, ложится, кружится и как говорят, умеет даже различать и показывать цифры от 0 до 2. Разрешили и мне его приласкать», — писала Анна Лопаткина на своей странице в соцсети.