Жизни 735 жителей России забрал коронавирус за минувшие сутки

Число новых заражений за 24 часа превысило 150 тысяч.

По состоянию на 21 февраля в России за сутки выявлено 152 337 новых случаев COVID-19, подтверждено 735 летальных исхода. Всего за время пандемии коронавирусной инфекцией в стране заразились 15 522 756 человек. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

За сутки госпитализированы 8 835 человек. Выписаны в связи с выздоровлением 127 494 человека.

Напомним, за последние сутки 1065 жителей Карелии заразились коронавирусом, 989 выздоровели, зарегистрирована одна смерть от ковида.