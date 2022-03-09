Жизни еще двух жителей Карелии унес коронавирус за минувшие сутки

Общее число умерших от ковида за время пандемии составило 1418 человек, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.
На 10 марта в Республике Карелия зарегистрированы 128722 инфицированных коронавирусной инфекцией.
За прошедшие сутки выявлены 206 инфицированных, из них непривитых — 173 (83,9%).
В ковидных стационарах получают лечение 712 пациентов, в состоянии средней тяжести — 681 человек, в тяжёлом — 27 (из них непривитых — 26).
В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 4 крайне тяжёлых больных.
Выздоровели с начала пандемии 121146 человек, за последние сутки — 301.
За сутки зарегистрировано 2 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1418 человек.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание