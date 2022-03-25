Жюри театральной премии «Онежская маска» в Карелии не смогло назвать победителей в двух номинациях

В номинации «Эпизод» и «Лучшая женская роль» премию в 2022 году решили не присуждать.

Жюри республиканской театральной премии «Онежская маска» так и не смогло назвать победителей во всех ее двенадцати номинациях. К удивлению публики, собравшейся вечером 28 марта на церемонию награждения, в двух номинациях – «Эпизод» и «Лучшая женская роль» – премию решили не присуждать. Зато в номинации «Лучшая роль второго плана» победителей оказалось сразу трое – Александр Ватолкин за роль Старого цыгана в спектакле «Алеко» Музыкального театра Карелии, Дмитрий Константинов за роль Лихутина в спектакле «ПетерБУРГ» Театра драмы «Творческая мастерская» и Дмитрий Будников за роль Де Гиша в спектакле «Сирано де Бержерак», роль Короля в спектакле «Сказка о последнем добром драконе» и роль Быка в спектакле «Зимовье зверей» Театра кукол.

Почему это произошло, читайте в материале «Актерам раздали маски».