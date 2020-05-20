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ЖК "Симфония" признан лучшим жилым комплексом среди новостроек Карелии

Новости. Экономика
13:00, 21 Мая 2020
фото: © "Век"
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В рамках ежегодного Градостроительного конкурса  жилых комплексов-новостроек "ТОП ЖК".

Данный конкурс является самым масштабным в России. Для участия в нем было отобрано 800 жилых комплексов от 500 застройщиков.

Организаторами конкурса выступили: Комитет ТПП РФ по предпринимательству в сфере строительства; Комиссия РСПП по строительству и жилищной политике; Национальное объединение застройщиков жилья.

В рамках конкурса определяются лучшие жилые комплексы в Российской Федерации, а также в каждом из регионов, в которых развита конкуренция в жилищном строительстве.

Отбор участников проводился путем предварительного сбора данных о преимуществах и недостатках всех строящихся в Российской Федерации жилых комплексов.

По каждому жилому комплексу собраны данные по 106 параметрам, большинство из которых заимствованы из Стандарта комплексного развития территорий, разработанного Минстроем России и ДОМ.РФ. В зависимости от значения каждого из  параметров жилому комплексу были  начислены баллы.

Оценку проектов в рамках конкурса осуществляли независимые от застройщиков Эксперты, рекомендованные некоммерческими объединениями строителей, проектировщиков, застройщиков.

Экспертам предоставляется специальное программное обеспечение портала ЕРЗ.РФ (Единый ресурс застройщиков), позволяющее удаленно исследовать параметры жилых комплексов, а также присваивать баллы номинантам по каждому критерию оценки. 

Всего было утверждено 17 критериев оценки жилых комплексов, в числе которых: 

• социальная инфраструктура;
• дворовые пространства, безопасность;
• архитектура, фасады;
• входные группы;
• подъезды;
• лифты;
• инженерные системы;
• среда для маломобильных граждан.  

По итогам отбора, конкурсная комиссия объявляет финалистов и победителей на основании сводных оценок экспертов.  В состав Конкурсной комиссии вошли руководители ключевых общероссийских некоммерческих объединений в строительной сфере, научных организаций.

Жилой комплекс "Симфония" от строительной компании "Век" победил в номинации "Лучший жилой комплекс – новостройка в Республике Карелия". Первое место  в конкурсах такого масштаба и компетенции подтверждает самое главное – постоянную заботу о комфорте проживания наших клиентов; безупречное  качество выполняемых работ;  высокотехнологичность и уникальность проекта.

Высокая экспертная оценка дает уверенность, что компания движется в верном направлении, стимулирует  к постоянному развитию, поддерживая при этом  такую же высокую планку строительства в регионе.

Более подробно о ЖК "Симфонии" вы можете узнать на сайте – vek-kvartira.ru/zhilye-kompleksy

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