ЖК "Симфония" признан лучшим жилым комплексом среди новостроек Карелии

В рамках ежегодного Градостроительного конкурса жилых комплексов-новостроек "ТОП ЖК".
Данный конкурс является самым масштабным в России. Для участия в нем было отобрано 800 жилых комплексов от 500 застройщиков.
Организаторами конкурса выступили: Комитет ТПП РФ по предпринимательству в сфере строительства; Комиссия РСПП по строительству и жилищной политике; Национальное объединение застройщиков жилья.
В рамках конкурса определяются лучшие жилые комплексы в Российской Федерации, а также в каждом из регионов, в которых развита конкуренция в жилищном строительстве.
Отбор участников проводился путем предварительного сбора данных о преимуществах и недостатках всех строящихся в Российской Федерации жилых комплексов.
По каждому жилому комплексу собраны данные по 106 параметрам, большинство из которых заимствованы из Стандарта комплексного развития территорий, разработанного Минстроем России и ДОМ.РФ. В зависимости от значения каждого из параметров жилому комплексу были начислены баллы.
Оценку проектов в рамках конкурса осуществляли независимые от застройщиков Эксперты, рекомендованные некоммерческими объединениями строителей, проектировщиков, застройщиков.
Экспертам предоставляется специальное программное обеспечение портала ЕРЗ.РФ (Единый ресурс застройщиков), позволяющее удаленно исследовать параметры жилых комплексов, а также присваивать баллы номинантам по каждому критерию оценки.
Всего было утверждено 17 критериев оценки жилых комплексов, в числе которых:
• социальная инфраструктура;
• дворовые пространства, безопасность;
• архитектура, фасады;
• входные группы;
• подъезды;
• лифты;
• инженерные системы;
• среда для маломобильных граждан.
По итогам отбора, конкурсная комиссия объявляет финалистов и победителей на основании сводных оценок экспертов. В состав Конкурсной комиссии вошли руководители ключевых общероссийских некоммерческих объединений в строительной сфере, научных организаций.
Жилой комплекс "Симфония" от строительной компании "Век" победил в номинации "Лучший жилой комплекс – новостройка в Республике Карелия". Первое место в конкурсах такого масштаба и компетенции подтверждает самое главное – постоянную заботу о комфорте проживания наших клиентов; безупречное качество выполняемых работ; высокотехнологичность и уникальность проекта.
Высокая экспертная оценка дает уверенность, что компания движется в верном направлении, стимулирует к постоянному развитию, поддерживая при этом такую же высокую планку строительства в регионе.
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