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Новости. Общество
21:05, 02 Июля 2018

Жующие хот-доги фанаты в кокошниках на матче Россия — Испания стали мемом

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На трибуне во время игры колоритные болельщики в кокошниках хладнокровно поедали хот-доги.

Похоже, матч Россия — Испания войдёт в историю не только благодаря победе нашей сборной. На трибуне во время игры заметили колоритных болельщиков, которые хладнокровно поедали хот-доги. Они стали едва ли не самыми обсуждаемыми фанатами этого чемпионата в Сети, сообщает life.

Трио фанатов в кокошниках решило перекусить во время напряжённой игры в "Лужниках" и попало под прицелы камер. И мимо такого пользователи соцсетей не смогли пройти просто так — они отреагировали фотожабами, шутками и комментариями.

Новоявленными звёздами соцсетей оказались Дмитрий Гнатюк, работающий в компании "ИМА-пресс", его жена — дизайнер Инна Каленская и их племянник — владелец бара Юрий Гнатюк.

По их словам, в таком виде на стадионах во время ЧМ-2108 они появляются не впервые: болельщиков в таком одеянии, например, уже можно было видеть на матче Сербия — Бразилия. Но эти продукты прославившиеся фанаты раньше с собой не приносили. Во время же игры России и Испании тройка уже выплеснула все эмоции и восстанавливала силы в ожидании пенальти.

Как рассказали Инна, Андрей и Юрий, они никак не ожидали, что прославятся в один момент. Но к ситуации тоже относятся с юмором.

"Сосиски приносят победу. Мы и раньше подозревали, а теперь точно уверены", сказал Дмитрий Гнатюк.

"Когда я смотрел матч и увидел их, я был уверен, что они станут мемом на Reddit".

"Это самые забавные фанаты, которых сняли в этом году".

"Я так рада, что кто-то заснял этих людей. Я просто лопнула от смеха, когда их показали уплетающими бутерброды. Изюминка матча".

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