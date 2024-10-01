Журнал Карельского научного центра РАН включен в ядро РИНЦ

Издание прошло строгий отбор и было включено в перечень наиболее авторитетных журналов, составляющих основу Российского индекса научного цитирования.

Журнал «Труды КарНЦ РАН» включен в ядро РИНЦ, сообщили в паблике научного центра. Как пояснили в источнике, это значит, что издание, пройдя строгий экспертный отбор, включено в перечень наиболее авторитетных журналов, составляющих основу Российского индекса научного цитирования.



По библиометрическим показателям, рассчитанным «Научной электронной библиотекой», журнал «Труды Карельского научного центра РАН» занимает 9-е место из 411 в рейтинге SCIENCE INDEX за 2023 год среди мультидисциплинарных журналов.



С самого начала и в настоящее время мы стремимся к тому, чтобы наш журнал рассматривался не только как мультидисциплинарный, но и как межрегиональный. Поэтому всегда с интересом и удовлетворением принимаем к публикации статьи от наших коллег из других регионов и из-за рубежа. Надеюсь, что включение журнала в ядро РИНЦ повысит его привлекательность для потенциальных авторов и расширит их круг. А мы будем рассматривать это как показатель возрастающего авторитета «Трудов Карельского научного центра РАН» в научном сообществе

– отметил главный редактор журнала член-корреспондент РАН Александр Титов.