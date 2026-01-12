Журналист и краевед в День печати вспоминает о феномене газеты «Петрозаводск»

Наш коллега, журналист и краевед Ростислав Гладких вспоминает о своей работе в первой городской газете нового времени.

13 января — День российской печати. 11 января исполнилось 35 лет со времени выхода первого номера газеты «Петрозаводск». А ведь в то время, в начале 90-х, чтобы в городе появилось собственное печатное издание, надо было получить одобрение из самой Москвы. Долго председатель горисполкома Сергей Катанандов и председатель Петросовета Александр Колесов бились над этой задачей, но своего добились и наряду с республиканскими газетами «Ленинская правда», «Карелия» и «Комсомолец» появилась и своя, городская.

Редакция газеты во главе с Юрием Шлейкиным располагалась тогда в здании мэрии на втором этаже. Вся редакция была просто заряжена на успех, энтузиазм журналистов зашкаливал. И мне, когда я приходил в редакцию, тоже что-то хотелось написать этакое, чтобы и меня читали. Я не был в штате, но мне охотно давали задания и поручения, с которыми я без всякого преувеличения отлично справлялся.

Многие, наверное, ещё помнят очереди в киоски «Союзпечати» за очередным пятничным номером этого популярнейшего в Петрозаводске издания.

