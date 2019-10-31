Подписаться
Новости. Общество
12:43, 31 Октября 2019
фото: © Валерий Поташов / Столица на Онего

Журналист "Столицы на Онего" побывал на церемонии вручения премии Грете Тунберг

Загрузка...

В Стокгольме прошла церемония вручения ежегодной премии Северного Совета в области защиты окружающей среды, где знаменитая школьница Грета Тунберг вновь всех удивила.

В концертном зале Стокгольма вручили ежегодную премию Северного Совета в области защиты окружающей среды. В нынешнем году ее лауреатом ожидаемо стала шведская школьница Грета Тунберг, которая своими "забастовками за климат" подтолкнула к экологическим протестам молодежь во многих европейских странах. Активистку из Швеции номинировали на Нобелевскую премию мира, но престижная награда досталась премьер-министру Эфиопии, поэтому когда в списке претендентов на премию Северного Совета оказалась Грета, можно было с уверенностью говорить о том, что она и будет лауреатом. Тем более что выдвинули ее на эту премию сразу две страны, входящие в Северный Совет – Швеция и Норвегия.

Однако на церемонии награждения Грета Тунберг не появилась. Вместо нее на сцену Стокгольмского концертного зала поднялись две соратницы экологической активистки по борьбе с изменениями климата и сообщили собравшимся, что Грета отказывается от премии, поскольку считает, что Северный Совет предпринимает недостаточно усилий для этой борьбы.

Подробный репортаж с места событий читайте в материале "Столицы на Онего".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2019-10-31 14:53:26
Нам эти греты без надобности. У нас таких грет с подобными симптомами в избытке.
User
2019-10-31 13:14:11
Вон оно как в бездуховной Гейропе - награды дают! В духовном скрепностане школьнице быстро бы объяснили про экстремизм, организацию массовых беспорядков, оскорбление власти, лишение родительских прав и в какой ВУЗ она не поступит.
кир
2019-10-31 14:03:31
User, врёшь ты всё, обиженный. Никогда тебе не будет хорошо. Работа есть, жильё есть и всё равно плохо. Меня и большинство людей не задевают поднятые тобой вопросы. Что при Совета, что сейчас не соприкасаюсь с властью, а жизнь идет сама по себе.)) У меня такое впечатление, что ты мало работаешь и всё скорбишь. Зачем? Найди другую, интересную работу или вали в "развитые страны". А то изведёшь себя.
User
2019-10-31 15:20:52
кир, ты и твое "большинство людей" никогда не выступите как Грета Тунберг, даже если вас пенсий совсем лишат. Потому так и живем.
Саныч
2019-10-31 12:54:49
Сейчас кир и новый вой поднмиут, запасайтесь попкорном)
кир
2019-10-31 13:02:55
Саныч, у него жизнь удалась, а у тебя - нет.((
Саныч
2019-10-31 14:34:50
кир, рад за него)
кир
2019-10-31 14:51:30
Саныч, как наблюдатель я не сержусь на людей и не злоблюсь, а принимаю их такими, какие они есть. И на тебя не сержусь, пытаюсь даже похвалить, когда мнения наши сходятся.) Не обижаю внезапно и без причины.Конечно, ответить тоже могу на выпады, но лучше жить дружно.)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.10.2019, 16:35
Дрессировщик определил судьбу медведя, напавшего на него во время представления в Карелии
25.10.2019, 10:56
"Я взбесился и убил"
28.10.2019, 10:06
Червя нашли в глазу у жительницы Карелии
29.10.2019, 13:24
Житель соседнего с Карелией региона съел трех собутыльников
28.10.2019, 02:46
От пациента до врача один шаг
27.10.2019, 10:00
"Костная клиника": правильный подход к лечению боли в спине

Аналитика

Сегодня 15:41
Капитал
Сделано в Карелии – сделано для бизнеса
Беспрецедентные меры господдержки бизнеса в Карелии, которых нет ни в одном регионе России, сами уже становятся своего рода брендом республики.
Ответ Грете Тунберг 6
Сегодня 11:31
"Можно и из провинции делать федеральный проект"
Сегодня 10:32
Безопасный дом и добрый двор 3
30.10.2019 16:55
Не "проедать", а развиваться 1
30.10.2019 11:55
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 10:10
Без политики
"Костная клиника": три наболевших вопроса хирургу
Более 15 лет специалисты отделения амбулаторной хирургии "Костной клиники" помогают пациентам справляться с различными недугами: папилломами, атеромами и другими новообразованиями, вросшим и грибковым ногтем, гнойно-воспалительными заболеваниями.
Преимущества таунхауса: стоит ли выбирать?
Сегодня 09:24
"Ты либо иди в бизнес, либо будь слугой народа" 7
28.10.2019 10:58
От пациента до врача один шаг
28.10.2019 02:46
архив чтиво

Медиа

Ночной снегопад в Петрозаводске
28.10.2019 13:05
все фото и видео

Опрос

Как вы относитесь к цирку с животными?


© 2003—2019 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»