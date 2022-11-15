Журналиста-общественника насмерть сбила иномарка на трассе в Карелии (ВИДЕО)

В поселке Сопоха Кондопожского района автомобиль насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе.

В четверг, 17 ноября, в 17.55 в поселке Сопоха Кондопожского района автомобиль Toyota Corolla насмерть сбила 80-летнего мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Как сообщает «АИФ в Карелии», погибшим оказался 80-летний Алексей Степанович Карпенко, он 37 лет отработал в газете «Новая Кондопога», в прошлом году ему исполнилось 80. Много лет возглавлял общественную природоохранную организацию «Сандал», которая отстояла одноименное озеро от расширения форелеводческого хозяйства.

Видео смертельного ДТП опубликовано в паблике «Подслушано у водителей ПТЗ и Карелии».