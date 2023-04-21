Журналистка из Карелии: «Главред медиа про социальную журналистику в России должен находиться в России»

Главный редактор издания «Такие дела», уроженка Карелии Евгения Волункова рассказала, почему не уезжает из страны.

Евгения Волункова, журналистка из карельского города Кондопога, в прошлом году возглавившая российское издание «Такие дела», дала большое интервью деловому журналу Forbes. Она высказала свою позицию об отъезде журналистов из страны. Об этом пишет «Московский комсомолец в Карелии».

«Я могу уехать, учитывая, что люблю путешествовать и приживаюсь где угодно, хоть в чуме на Ямале, хоть на печи в деревне. Но я не хочу уезжать, потому что считаю, что главред медиа про социальную журналистику в России должен находиться в России», – объяснила Евгения Волункова.

«Уехавшие коллеги признаются, что они перестают понимать ситуацию, им кажется, например, что все гораздо хуже, чем есть. Я специально выкраиваю возможности для себя выехать куда-то в глубинку (недавно вернулась из Карелии, где ездила по деревням), чтобы узнавать, что люди думают, что их тревожит, как их жизнь изменилась», – рассказала главред издания «Такие дела».

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