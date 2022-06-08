Журналистка из Петрозаводска Евгения Волункова стала главредом популярного издания «Такие дела»

Евгения Волункова заняла пост главного редактора издания «Такие дела», специализирующегося на освещении социальных тем.

Об этом информирует Союз журналистов Карелии.

«Наша землячка Евгения Волункова стала главным редактором издания Такие дела. Женя работала в карельских СМИ, и многие из нас знают, любят и радуются за коллегу. Желаем Евгении стойкости и мужества. Сегодня возглавить независимое медиа — почти что подвиг. Журналистика все ещё существует. Волункова — лауреат лучшей независимой журналисткой премии страны РЕДАКЦИЯ — лучшее тому подтверждение», — гласит текст сообщения.

«Такие дела» — российское интернет-издание, которое специализируется на освещении социальных тем и вопросах благотворительности. Слоган издания — «Вернуть человека в журналистику».