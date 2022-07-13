Журналистка в Карелии написала предсмертное стихотворение

Наша коллега Ольга Гладкова ушла из жизни после тяжелой болезни.

Сегодня 9-й день со дня смерти нашей коллеги Ольги Гладковой, корреспондента газеты «Новая Кондопога». Она ушла из жизни после тяжелой болезни.

Осиротел литературный клуб «Северный ветер» и воскресная школа в лютеранском приходе, где Ольга учила журналистике маленьких детей.

Ольги Гладковой нет, а страница в соцети еще живет. И здесь опубликовано предсмертное стихотворение, которое она написала в те минуты, когда боль отступала.

Не жалейте, меня, не надо

Утро встанет и ночь пройдет

Солнце в небе горит-награда,

И проходит за годом год.

Не жалейте, меня, не надо

Жаркий день заглянет в окно

Ждёт в лесном тенечке прохлада

И манит к себе озерцо.

Не жалейте, меня, не надо.

Дарит каждому жизнь свое.

Дети выросли, вот отрада

Милый рядом, счастье моё.

Не жалейте, меня, не стоит,

Жизнь прошла, но она моя.

Пусть лишь боль меня не беспокоит.

Обращаюсь к Господу я.

Не жалейте меня, так вышло

Благодарна за прожитый день

Подступает вечер не слышно

Пряча солнышко в облако тень.

Не жалейте меня, пусть память

Сохранит улыбку, глаза.

Новый день без меня настанет

И прольётся не слышно слеза.

Не жалейте, иду я к Богу

Знаю, примет Господь меня.

Нет скорбей там и лишь дорога

Убегает в царство маня.

Не жалейте, я с вами вечно

Буду ангелом рядом всегда

Я звездой промелькну беспечно

Пусть проходят дальше года.

Не жалейте меня, не надо

Помолитесь на образа.

Только все ж иногда вспоминайте,

Что я тоже когда то жила.