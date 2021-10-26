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Журналисты Баренц-региона обсудили ситуацию с «иностранными агентами» в России

Новости. Общество
15:25, 26 Октября 2021
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

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В реестр «СМИ-иноагентов» попали более полусотни россиян, и некоторые из них даже не являются журналистами.

Прошел почти год после принятия в России закона, который позволяет признавать самых обычных граждан «средствами массовой информации, выполняющими функции иностранного агента». В этот список попали уже более полусотни россиян, причем некоторые из них даже не являются журналистами.

Как живут люди со статусом «СМИ-иноагента», и можно ли когда-нибудь избавиться от этой метки, обсуждали участники журналистской конференции Баренцева Евро-Арктического региона, которая прошла одновременно в Петрозаводске, Саариселькя (Финляндия), Шелефтео (Швеция) и Киркенесе (Норвегия).

Читайте подробнее в статье «Ловушка для «мудаков»

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Комментарии

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Эксперд
2021-10-26 15:29:44
Изначально было понятно откуда ноги растут в статейках поташева
Кир
2021-10-26 16:09:39
Эксперд, защитник педофила не может быть нашим человеком. :)
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