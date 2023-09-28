Журналисты федерального телеканала снимали сюжеты о старинных храмах Карелии

Съемочная группа православного телеканала «Спас» побывала в Кондопожском районе Карелии.

Съемочная группа федерального православного телеканала «Спас» побывала в Кондопожском районе. Об этом сообщили в паблике «Православный Приход храма Рождества Богородицы».

Журналисты снимали сюжеты о Никольской церкви в селе Лижма и Казанской церкви в деревне Белая Гора, рассказали в православном паблике.

Местные жители Лижмы и Белой Горы с помощью благотворительного фонда «Белый Ирис» пытаются спасти и восстановить старинные храмы, уточнили в соцсети.

Отец Алексей Шейкин отслужил в молебны в храмах в честь праздника Воздвижения Креста Господня. После молебна журналисты телеканала пообщались с прихожанами и активными добровольцами спасения церквей.