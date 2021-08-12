Журналисты Петрозаводска предложили позвать на День города Оркестр волынщиков Москвы

Первый в России профессиональный оркестр волынок и барабанов выступил в минувшие выходные на фестивале «Ruskeala Symphony», сорвав овации и завоевав сердца зрителей.

Разноплановое, задорное, высокопрофессиональное выступление артистов привело в восторг и репортеров, работавших на фестивале. По его окончанию в журналистской среде возникла идея: почему бы этот музыкальный коллектив, способный расшевелить кого угодно, не пригласить на День города в Петрозаводск?

С этим предложением уже вышли наши коллеги из сетевого издания «МК в Карелии». В качестве доказательства они опубликовали видеозарисовку с концерта волынщиков.

Напомним, около 4 тысяч зрителей посетили музыкальный фестиваль Ruskeala Symphony в Карелии 13 и 14 августа.