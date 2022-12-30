Журналисты выбрали фотографии, лучше всего отражающие события года (ФОТО)

Карелия под водой, похороны погибших, закрытые магазины, а также Парфенчиков и его Лена — «Столица на Онего» выбрала лучшие фото года.
В нынешнем году Карелия пережила немало интересных и трагических событий. Среди них — наводнение на юге республики, в том числе в Петрозаводске.
Спецоперация, которая, увы, не обошлась без потерь.
Исчезновение товаров и уход брендов.
Бессмертный полк в Петрозаводске, суды над известными в Карелии политическими фигурами, спортивные и культурные мероприятия и многое другое.
Действующий глава Карелии Артур Парфенчиков проголосовал на выборах руководителя региона. На участок он пришел с женой Еленой.
Об этом и о многом другом, смотрите фото в статье «Столицы на Онего».
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