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Журналисты выбрали фотографии, лучше всего отражающие события года (ФОТО)

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18:27, 02 Января 2023
фото: Кадр из видео

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Карелия под водой, похороны погибших, закрытые магазины, а также Парфенчиков и его Лена — «Столица на Онего» выбрала лучшие фото года.

В нынешнем году Карелия пережила немало интересных и трагических событий. Среди них — наводнение на юге республики, в том числе в Петрозаводске.


фото Игоря Подгорного

Спецоперация, которая, увы, не обошлась без потерь.


фото Ирины Мерковой

Исчезновение товаров и уход брендов.


фото

Бессмертный полк в Петрозаводске, суды над известными в Карелии политическими фигурами, спортивные и культурные мероприятия и многое другое.


фото Ирины Мерковой


фото Ирины Мерковой


фото Александра Орлова


фото Людмилы Корвяковой


фото Ирины Мерковой

Действующий глава Карелии Артур Парфенчиков проголосовал на выборах руководителя региона. На участок он пришел с женой Еленой.

Об этом и о многом другом, смотрите фото в статье «Столицы на Онего».

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