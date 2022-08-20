Жуткое ДТП с погибшим и пострадавшими произошло на трассе «Вологда-Медвежьегорск» (ФОТО и ВИДЕО)

Вологодской области грузовик протаранил семь автомобилей – все загорелись, есть погибший и пострадавшие.

На своей странице в соцсети губернатор Вологодской области Олег Кувшинников сообщает, что в субботу, 20 августа, днем в Кирилловском районе произошло трагическое ДТП.

На 108 км трассы «Вологда – Медвежьегорск» водитель грузовика не справился с управлением и столкнулся с семью легковыми автомобилями. Все автомобили загорелись. Авария произошла на узком участке – на мосту через Кишемский канал.

По предварительным данным, погиб один человек, семеро обратилось за медицинской помощью, трое госпитализированы.

«Для усиления на место ЧП направлены две бригады СМП и бригада санитарной авиации. Наши врачи борются за здоровье людей. Поручил Департаменту здравоохранения взять на особый контроль вопрос оказания необходимой помощи пострадавшим», - написал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Видео ГИБДД Вологодской области.