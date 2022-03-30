Зима 5 апреля вернется в Карелию со снегом и штормовым ветром

О приближающейся непогоде сообщает ЕДДС Петрозаводска.
Вечером 4 апреля и в течение суток 5 апреля местами по западным и северным районам республики ожидается сильный снег.
С 9.00-12.00 во вторник, 5 апреля, местами по Карелии ожидается усиление южного, юго-восточного ветра порывами 15-18 м/с, на акваториях крупных водоемов до 23 м/с.
Под действие неблагоприятного явления может попасть Петрозаводск.
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