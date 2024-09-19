«Зима близко»: житель Кондопоги запечатлел сброс воды на Кондопожской ГЭС

Струи воды сбиваются в ржавую пену.
Холостой водосброс запечатлел кондопожанин Илья Давыдов. Фото опубликовали в паблике Глобус Карелии.
Спадающие потоки воды напомнили пользователям соцсети «зимние косы». Судя по кадрам, вода сбивается в пенообразные струи со ржавчиной.
«Зима близко» — написал автор поста.
Холостой водосброс — это сооружение, которое предназначено для сброса избыточной воды или для пропуска требуемого расхода в нижнюю часть водохранилища.
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