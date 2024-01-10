«Зима в Карелии», — известный фотограф поделился очередной подборкой восхитительных снимков

Илья Тимин опубликовал фотографии, где запечатлел зимние пейзажи.

Восхитительные фото зимних пейзажей опубликовал в личном профиле в соцсети «ВКонтакте» известный карельский фотограф Илья Тимин.

«Зима в Карелии», — прокомментировал мастер фотокадры.

«Вид на замершее озеро с Березовецкого маяка. Петр Великий на берегу Онего в Петрозаводске. Часовня Рождества Богородицы в Маньге. Петрозаводск. Остров Кижи. Прикладбищенская часовня в Ялгубе. Петрозаводск — зимняя графика Круглой Площади. Блинчатый лед Онежского озера. „Корабли постоят“ — городской причал Петрозаводска», — именно эти виды отражает очередная подборка фотоснимков.

Ранее Илья Тимин запечатлел зиму в карельском лесу.