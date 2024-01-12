«Зима в Карелии», — известный фотограф запечатлел виды второго пресноводного озера Европы

Илья Тимин представил вторую часть фотография о зиме на Онежском озере.

Известный карельский фотограф Илья Тимин на своей странице в соцсети выложил фото чудесных зимних видов на втором по величине пресноводном озере в Европе — Онежском.

В объектив фотографа попали старый маяк, остров Кижи, Свято-Ильинская Водлозерская Пустынь и территория нацпарка «Водлозерский», часовня в Заонежье, старая метеостанция и просто ледовый простор Онего.

Ранее Илья Тимин порадовал пользователей сети потрясающе-восхитительными кадрами зимней Карелии.