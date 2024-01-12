«Зима в Карелии», — известный фотограф запечатлел виды второго пресноводного озера Европы

Илья Тимин представил вторую часть фотография о зиме на Онежском озере.
Известный карельский фотограф Илья Тимин на своей странице в соцсети выложил фото чудесных зимних видов на втором по величине пресноводном озере в Европе — Онежском.
В объектив фотографа попали старый маяк, остров Кижи, Свято-Ильинская Водлозерская Пустынь и территория нацпарка «Водлозерский», часовня в Заонежье, старая метеостанция и просто ледовый простор Онего.
Ранее Илья Тимин порадовал пользователей сети потрясающе-восхитительными кадрами зимней Карелии.
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