Зима в Карелии завершится крепкими морозами и обильными снегопадами

В Гидрометцентре республики опубликовали прогноз погоды на февраль.
В феврале среднемесячная температура в Карелии опустится на 1,3℃ ниже климатической нормы и достигнет -8,2℃. При этом количество осадков будет на 15% меньше привычных значений, которые по региону составляют около 36 мм, а по Петрозаводску — 28 мм. Об этом сообщили в Гидрометцентре Карелии со ссылкой на данные федеральной метеослужбы.
— За последние 76 лет самым холодным был февраль 1947 года (среднемесячная температура на 10,7℃ ниже нормы). Абсолютный минимум (-39,3℃) отмечался в 1987 году. Самый теплый февраль случился в 1990 году и больше напоминал весенний месяц: среднемесячная температура превысила норму на 10,3℃, а зарегистрированный 24 февраля абсолютный максимум составил +7,3℃, — отметили в учреждении.
В течение первой декады месяца на погоду в республике будут влиять процессы антициклонического характера. Существенных осадков в этот период не предвидится.
Однако уже в середине февраля Карелия окажется во власти северных и западных периферий циклонов, которые увеличат осадки и снизят температурный фон.
— Лишь в третьей декаде под влиянием восточных и юго-восточных периферий североатлантических циклонов ожидается неустойчивый характер погоды с перепадами температуры, атмосферного давления, осадками, усилениями ветра, метелями. Температурный режим войдет в норму, а в отдельные дни даже немного превысит ее, — подытожили синоптикти.
Напомним, сегодня, 4 февраля, в Карелии прогнозируются морозы до -26°С, небольшой снег и гололедица на дорогах.