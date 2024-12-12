«Зимние опята»: в соседнем с Карелией регионе люди собирают и жарят грибы

Грибы оживают в оттепель и продолжают расти.

Жители Ленобласти делятся в соцсетях фотографиями зимних опят. Об этом сообщили в паблике Павла Глазкова/Каждой твари по паре.



По словам биолога, Павла Глазкова, опята выдерживают морозы до -10 градусов по Цельсию, а в оттепель продолжают расти. Причем в теплые зимы их можно собирать до весны.

«После оттаивания шляпка у гриба темнеет, становится желто-коричневой. У молодых зимних опят, не перенесших холодов, шляпка янтарного, медово-желтого цвета. Она правильной округлой формы с ровными краями. Со временем край шляпки становится не ровным, ломанным. Диаметр шляпки зимних опят может достигать 10 см. Зимнего опенка с ложным не спутаешь, ложные опята не выдерживают холодов наших широт», — отметил Павел Глазков.

Как рассказал биолог, опята очень популярны в странах Юго-Восточной Азии. Например, в Китае его активно культивируют. В магазинах Санкт-Петербурга этот гриб можно найти в маринованном виде. Стоит отметить, что лесные опята гораздо вкуснее искусственно выращенных. Опят можно сушить, жарить и замораживать.