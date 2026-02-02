Зимние паводки участились на реках Карелии из-за изменения климата

Ученые Института водных проблем Севера КарНЦ РАН проанализировали данные за 30 лет по 37 рекам и обнаружили увеличение паводков зимой.

На реках Карелии меняется водный режим, констатируют ученые КарНЦ РАН.

Гидрологи Андрей Балаганский и Алексей Толстиков проанализировали данные о водном режиме 37 водотоков Карелии, относящихся к бассейнам Белого и Балтийского морей, за 1993–2022 годы. Для анализа принимались ежедневные расходы воды. Не учитывались реки с искусственным гидрологическим режимом или со значительным естественным озерным регулированием. По результатам расчетов ученые выявили, что водный сток осенью и зимой от года к году растет. Это не типичная ситуация для северных рек.

— Классический годовой график распределения водного стока в реке выглядит так: май — июнь — половодье, самый большой по водности период, дальше летняя межень — низкая водность, потом осенние паводки, связанные с интенсивными осадками, и, наконец, зимняя межень — грунт промерзает, река покрывается льдом, уровень воды падает. Но климат меняется, и в последнее десятилетие зимой все чаще выпадают смешанные осадки либо вообще дождь. Это приводит к зимним паводкам и повышению уровня рек, не успевающих покрываться льдом, — рассказал руководитель лаборатории гидрологии и географии Института водных проблем Севера КарНЦ РАН Алексей Толстиков.

Руководитель лаборатории гидрологии и географии Института водных проблем Севера КарНЦ РАН Алексей Толстиков

Средняя дата начала периода паводков в холодный период для рек бассейна Балтийского моря (Шуя, Суна, Видлица, Олонка, Водла и др.) — 29 сентября, окончания — 1 февраля; для рек бассейна Белого моря (Чирка-Кемь, Выг, Кузема, Ухта и др.) — 17 сентября и 29 января соответственно. В отдельных случаях фаза большой водности начиналась в январе и не снижалась до начала весеннего половодья. Таким образом, происходит перераспределение стока реки. Это наблюдается повсеместно на территории Карелии, причем максимумы и минимумы всех водотоков происходят практически в одно и то же время. Тенденция устойчива даже на фоне маловодных лет. И это отражается на жизни человека. Так, ситуация, когда река замерзает частично, грозит заторно-зажорными явлениями: русло реки забивается льдом и после сильного дождя может произойти локальное повышение уровня воды, разлив реки.

— В нашем институте проводятся исследования, которые доказывают, что из-за изменения климата меняется структура льда озер, он становится более хрупким. Процессы потепления и подтопления тоже влияют на его свойства: если уровень в водоеме или водотоке резко повысился, по трещинам льда высачивается вода и пропитывает снег. Ледяной покров становится менее прочным, — отметил Алексей Толстиков.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале «Труды Карельского научного центра РАН» (серия «Лимнология и океанология»).